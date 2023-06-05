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لبنان

بين عويدات والبيطار.. "القضاء الاعلى" يعين القاضي رزق الله

Lebanon 24
05-06-2023 | 10:30
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أفادت معلومات قناة "الجديد" أنّ "مجلس القضاء الأعلى يعين القاضي حبيب رزق الله للنظر في المسار العالق بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت".
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المصدر: الجديد
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طارق البيطار

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