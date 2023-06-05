بين عويدات والبيطار.. "القضاء الاعلى" يعين القاضي رزق الله

أفادت معلومات قناة "الجديد" أنّ "مجلس القضاء الأعلى يعين القاضي حبيب رزق الله للنظر في المسار العالق بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت".

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