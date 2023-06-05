اللواء عثمان بحث ومدير عام "التربية" في سبل زيادة التوعية الأمنيّة في المدارس الرسميّة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العامK مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي السيّد عماد أشقر ترافقه السيّدة جورجينا الهاشم، والسيّدة إينغربورن زورن Ingerborn Zorn، والسيّد ماكسنس دوبلين Maxence Daublain من الاتّحاد الأوروبي، والسيّدة كونسويلو نافارو Consuelo Navarro، والسيّد توماس فاليتاس Thomas Valetas من المشروع الأوروبي لدعم الشرطة المجتمعيّة FIIAPP، بحضور العميد المتقاعد أحمد الحجّار، في زيارةٍ جرى في خلالها مناقشة وضع اتفاقيّة بين المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ووزارة التربية لزيادة التوعية والإرشاد ورفع مستوى الثقافة الأمنيّة في المدارس الرسميّة.

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