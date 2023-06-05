مخزومي عرض الاوضاع والاستحقاقات المقبلة مع فرونتسكا

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "الأوضاع العامة المحلية والدولية والإقليمية، الإستحقاقات الدستورية المرتقبة وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية، الحلول الممكنة للأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها، إلى جانب ملف النازحين السوريين، كانت أبرز عناوين اللقاء مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا".

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