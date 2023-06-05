Advertisement

لبنان

النتيجة صدرت.. هذه أسماء الناجحين في مباراة توظيف متطوعي "الدفاع المدني"

Lebanon 24
05-06-2023 | 11:06
A-
A+
Doc-P-1074441-638215859567772520.jpg
Doc-P-1074441-638215859567772520.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أسماء الناجحين في المباراة المحصورة لملء الوظائف الشاغرة التي لها طابع عملاني في المديرية العامة للدفاع المدني.

للإطلاع على النتائج كاملة.. إضغط هنا
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدويهي: من الضروري جداً أن يعرض أزعور رؤيته على اللبنانيين
lebanon 24
06/06/2023 00:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
lebanon 24
06/06/2023 00:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس.. ما الجديد؟
lebanon 24
06/06/2023 00:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
lebanon 24
06/06/2023 00:22:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الدفاع المدني

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:07 | 2023-06-05
16:56 | 2023-06-05
16:36 | 2023-06-05
16:28 | 2023-06-05
16:18 | 2023-06-05
16:08 | 2023-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website