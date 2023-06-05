وقفة احتجاجية في ساحة بلدية دير عمار رفضاً لانشاء مطمر نفايات في البلدة

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وشارك في الوقفة النائبان السابقان كاظم الخير وعثمان علم الدين، رئيسا بلديتي دير عمار خالد الدهيبي وبرج اليهودية عامر العويك، ناشطون وممثلو جمعيات وفاعليات وأهالي المنطقة.وخلال التحرك، كانت هناك كلمات مستنكرة ورافضة لـ"أي قرار عبثي يريد فرض المطمر في دير عمار والمنطقة ليعرض صحة الأهالي والاطفال للخطر، ويزيد من التلوث والأمراض التي يعانون منها لا سيما مع معمل الموت معمل الكهرباء الذي لا يراعي أي شروط للمواصفات العالمية والصحية والذي أنتج مئات الحالات السرطانية في المنطقة وسرق منهم شاطئ دير عمار وحرمهم من هذا المتنفس".وأكد المتحدثون على ضرورة "التعاون والوقوف يدا واحدة في وجه هذا المطمر"، داعين "الجميع الى تحمل مسوؤلياتهم كل حسب موقعه وقدرته"، متمنين في يوم البيئة العالمي على وزارات البيئة والسياحة والزراعة، أن تزرع الشجر بدل أن ترمي النفايات، وتحويلها إلى حديقة عامة لتنفس الهواء الطلق".