حمادة: انتخاب رئيس للجمهورية هو البداية لانتظام عمل المؤسسات

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و خلال لقاء سياسي حواري نظمته العلاقات العامة لـ"حزب الله" في بلدة شمسطار، رأى حماده أنّ "كل ما يُطرح من حلول في هذه المرحلة هي حلول آنية كالمسكنات، وغير علاجية".