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لبنان

حمادة: انتخاب رئيس للجمهورية هو البداية لانتظام عمل المؤسسات

Lebanon 24
05-06-2023 | 11:31
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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن "انتخاب رئيس للجمهورية هو البداية لمعالجة الأزمات في لبنان على الصعد الإقتصادية والمعيشية والمالية والنقدية، وانتظام المؤسسات وعملها".
 
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و خلال لقاء سياسي حواري نظمته العلاقات العامة لـ"حزب الله" في بلدة شمسطار، رأى حماده أنّ "كل ما يُطرح من حلول في هذه المرحلة هي حلول آنية كالمسكنات، وغير علاجية".
 
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