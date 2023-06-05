عبر عمليّة عسكرية.. الجيش يدهم معامل لتصنيع الكبتاغون في البقاع

نفذت قوّة من الجيش عمليات دهمٍ في جرودِ مناطق اليمونة، فلاوى وبيت مشيك - البقاع، بحثاً عن معامل تصنيع "الكبتاغون".

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فقد تمكّنت الوحدات العسكرية من ضبط معامل ومواد أولية لتصنيع الحبوب المخدّرة المذكورة، في حين أفادت المعلومات عن قيام أحد كبار مُصنعي "الكبتاغون" ويُدعى "ج.ش." بتفجير إحدى المزارع التي يعتمدها للإنتاج في المحلة بين وادي الزينة وجرود بلدات بيت مشيك وبوداي واليمونة.

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وأكدت المصادر الأمنية لـ"لبنان24" إنّ الجيش مستمرّ بعمليات الدهم بحثاً عن كل معامل تصنيع المخدرات.

وتأتي عمليات الدهم هذه إثر شكاوى من أهالي قرى قضاء بعلبك من إنتشار روائح كريهة ومزعجة تبيّن أنها بسبب معامل "الكبتاغون" الموجودة في المناطق هناك.

وكان "لبنان24" نشر تقريراً أيار الماضي تحت عنوان: "روائح كريهة تزعج أبناء قرى بعلبك: ماذا يفعل" الرصد الأمني"؟"، وتطرّق خلاله إلى الشكاوى التي بعثها المواطنون للأجهزة المعنية بسبب تلك الروائح المرتبطة بسموم معامل المخدرات.

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