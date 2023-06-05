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لبنان

تدابير أمنية في صيدا غداً.. ما السبب؟

Lebanon 24
05-06-2023 | 11:50
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:
 
"يُقام اعتبارًا من الساعة 18،30 من يوم غد الثلاثاء 06/06/2023 ولغاية الساعة 20،30 من التاريخ نفسه في مدينة صيدا- خان الإفرنج، احتفالٌ بمناسبة العيد الوطني السويدي.
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لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 17،30 من التاريخ المذكور اتخاذ تدابير السير التالية:
- قطع الطريق عند كورنيش صيدا البحري بالاتجاهين انطلاقًا من تقاطع الزعتري شمالًا، ولغاية ميرة السمك جنوبا.
- تحويل السير القادم من الجنوب قرب مدرسة الدوحة على المسلك الشرقي مقابل مرفأ صيدا الجديد باتجاه تقاطع الراهبات، شارع رياض الصلح، ثم ساحة النجمة.
- إخلاء جميع السيارات من محيط الخان وتلك المتوقّفة على جانب الطريق بمحاذاة الرصيف على المسلك الشرقي قبل وبعد مدخل الخان بمسافة /100/ م.
 
يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وبإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".
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