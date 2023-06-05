تدابير أمنية في صيدا غداً.. ما السبب؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:



Advertisement

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 17،30 من التاريخ المذكور اتخاذ تدابير السير التالية: "يُقام اعتبارًا من الساعة 18،30 من يوم غد الثلاثاء 06/06/2023 ولغاية الساعة 20،30 من التاريخ نفسه في مدينة صيدا- خان الإفرنج، احتفالٌ بمناسبة العيد الوطني السويدي.لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 17،30 من التاريخ المذكور اتخاذ تدابير السير التالية:

- قطع الطريق عند كورنيش صيدا البحري بالاتجاهين انطلاقًا من تقاطع الزعتري شمالًا، ولغاية ميرة السمك جنوبا.

- تحويل السير القادم من الجنوب قرب مدرسة الدوحة على المسلك الشرقي مقابل مرفأ صيدا الجديد باتجاه تقاطع الراهبات، شارع رياض الصلح، ثم ساحة النجمة.

- إخلاء جميع السيارات من محيط الخان وتلك المتوقّفة على جانب الطريق بمحاذاة الرصيف على المسلك الشرقي قبل وبعد مدخل الخان بمسافة /100/ م.



يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وبإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".