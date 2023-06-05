هل تبلّغ بري موقف جنبلاط و "الإشتراكي" بشأن أزعور؟

تسودُ أجواءٌ في أوساط قوى المعارضة مفادها أنَّ موقف الحزب "التقدّمي الإشتراكي" ورئيسه وليد جنبلاط بشأن إنتخاب الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة ما زال غير واضح المعالم، وبالتالي من الممكن أن يضع "الإشتراكي" خيار "الورقة البيضاء" على الطاولة كعُنصر ضاغطٍ باتجاه الخروج من إطار "التحدّي" الذي لا يؤيد إستمراره في إستحقاق الرئاسة.

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وحتى الآن، تبرزُ معطيات عن أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي تلقى إشارات ورسالة من جبهة "الإشتراكي" عن طريق الوزير السابق غازي العريض تُفيد بأنه لا إنتخاب لأزعور حالياً. وعملياً، فإنّ هذا الكلام "ليس رسمياً"، كما أنه لم يصدر من ناحية "الإشتراكي" ولا حتى من عند برّي.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر عين التينة لـ"لبنان24" إنَّه "حتى الآن لا موقف واضحاً من "الإشتراكي" بشأن أزعور أو جلسة 14 حزيران، والمُنتظر هو ما ستعلنه كتلة الحزب النيابية خلال إجتماعها القريب، وبناء على ما سيصدر عنها سيُبنى على الشيء مُقتضاه".