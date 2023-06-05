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لبنان

قرارٌ من وزير التربية بشأن الإمتحانات الرّسمية.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
05-06-2023 | 12:30
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استقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي سفير البرازيل في لبنان تارسيسيو كوستا، ترافقه الملحقة الثقافية ريناتا نغريللي، في حضور مديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
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كذلك، استقبل الحلبي وفداً تربوياً رفيع المستوى من المؤسسات التي تعنى بإعداد المعلمين، في حضور المسؤولين في السفارة الفرنسية عن التعاون اللغوي والثقافي والتربوي.

وشارك في الاجتماع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، المدير العام للتربية عماد الأشقر، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق ومنسق عام المناهج التربوية جهاد صليبا .

بعد ذلك، ترأس الحلبي اجتماعاً إدارياً تربويا ضم كبار الموظفين في الوزارة والمركز التربوي، تم في خلاله عرض كل الخطوات التي تم إنجازها لإنهاء البرامج المقررة وإجراء الإمتحانات الرسمية، والتعاون بين الجميع في هذا الإستحقاق الوطني الكبير، لا سيما وأن اللوازم والورق والقرطاسية تم تأمينها كلها وأصبحت في المستودعات.

وقرر وزير التربية تمديد مهلة قبول الطلبات الحرة للإمتحانات في المناطق التربوية فقط بصورة استثنائية أيام الأربعاء والخميس والجمعة من هذا الأسبوع، وذلك ضمن فترة الدوام الرسمي، ولن تقبل أي طلبات خارج هذه المهلة الإستثنائية.
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