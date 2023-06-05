كلامٌ مباشر.. وزيرٌ يطلب من رياض سلامة "التنحي"

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وعن موقفه من طلب التنحي، قال كلاس لبرنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة": "أطلب من الحاكم أن يتنحى، طالما الأمور واضحة ولم يعد يتبقى من ولايته شهر أو شهر ونصف الشهر".أضاف: "هذه الحكومة أكانت أصيلة أو في موقع تصريف الأعمال، لا يمكن أن تطالب حاكم مصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف تقديم استقالته لأنها بحاجة للثلثين، لذلك كانت التهدئة مطلوبة، ولم أر أن الموضوع سيىء".وتابع: "كان من الأفضل للحكومة السكوت عن هذا الموضوع لأنه ليس هناك اي مخرج لا قانوني ولا دستوري في هذا الإطار".وفي سياق حديثه، أبدى كلاس تأييده "الكامل لانعقاد الحكومة والتزامه بالمشاركة وحضور اللقاءات الوزارية"، وأضاف: "أنا كشخص حر واجباتي الدستورية وحقي الوطني أن أكون حاضراً على طاولة مجلس الوزراء".في إطار آخر، أكد كلاس أنه "غير نادم على تسلم وزارة الشباب والرياضة رغم أنه يحن كثيراً الى الصحافة والكتابة والعمل الأكاديمي".وعن موضوع النزف الشبابي الحاصل في المجتمع اللبناني، تحدث عن وثيقة السياسة الشبابية التي أقرتها الحكومة العام الماضي، معتبراً أنها "سياسة تخطيطية رؤيوية وطوباوية ولكنها غير قابلة للتنفيذ أو التطبيق بسبب الحاجة الى المال والتخطيط".وتطرق الى إعلان بيروت عاصمة الشباب العربي 2023، مؤكدا أن "الإفتتاحية ستكون في تموز المقبل وستستمر فاعلياتها لمدة عام كامل، كما سيحضر الى لبنان وزراء الشباب والرياضة من 22 دولة عربية مع وفود شبابية عربية"، شاكراً الدول العربية التي "تحولت الى حاضنة اساسية للشباب اللبناني في الإختصاصات كافة الفكرية والمهنية والتخصصية".