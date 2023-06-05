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لبنان
هذا ما سجّله الدولار في السوق الموازية مساء اليوم!
Lebanon 24
05-06-2023
|
14:02
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سجّل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية، مساء اليوم الإثنين، ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
كان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 92900 و93200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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