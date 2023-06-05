Advertisement

لبنان

هذا ما سجّله الدولار في السوق الموازية مساء اليوم!

Lebanon 24
05-06-2023 | 14:02
A-
A+
Doc-P-1074475-638215958956552297.jpg
Doc-P-1074475-638215958956552297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية، مساء اليوم الإثنين، ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.


كان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 92900 و93200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
lebanon 24
06/06/2023 00:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
خفايا جديدة تُكشف عن سوق الدولار ومصرف لبنان.. ماذا ينتظرنا؟
lebanon 24
06/06/2023 00:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كلامٌ مهم عن مصرف لبنان ومئات ملايين الدولارات.. إليكم ما قيلِ مؤخراً
lebanon 24
06/06/2023 00:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
معطياتٌ جديدة عن الدولار ومصرف لبنان.. إليكم الخبر المُهم!
lebanon 24
06/06/2023 00:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الدولار

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:07 | 2023-06-05
16:56 | 2023-06-05
16:36 | 2023-06-05
16:28 | 2023-06-05
16:18 | 2023-06-05
16:08 | 2023-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website