هذا ما سجّله الدولار في السوق الموازية مساء اليوم!

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سجّل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية، مساء اليوم الإثنين، ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.كان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 92900 و93200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.