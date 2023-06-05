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لبنان

رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-06-2023 | 14:30
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كشفت مصادر مقرّبة من "الثنائي الشيعي" لـ"لبنان24" أنّ حزب الله تلقّى مؤخراً رسالة واضحة من جهةٍ أساسية في لبنان مفادها أنّه يجب إعادة النظر بترشيح رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية بعد "إجماع" الأطراف المسيحية على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، إلا أنّ جواب الحزب كان حاسماً: "متمسكون بدعمنا لمرشحنا ولا حديث آخر".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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