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لبنان

تحذيرٌ عاجل.. لا رواتب للموظفين في هذه الحالة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-06-2023 | 14:10
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جدّدت مصادر وزارة الماليّة عبر "لبنان24" تحذيرها من أنهُ لا حلَّ لموضوع رواتب موظفي القطاع العام إن لم يجتمع مجلس النواب لإقرار السلف الخاصّة بها، وأضافت: "إن لم يُقدم البرلمان على خطوة الإجتماع وحلّ موضوع السلف، لن تكون هناك رواتب للموظفين إبتداء من بداية شهر تموز المقبل، وهذا الأمرُ سيُشكّل أزمة كبيرة يجب تفاديها بسرعة".
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وأكّدت المصادر أنه في منتصف حزيران الجاري، ستدفع الدولة الزيادات المالية للموظفين بموجب ما تمّ إقرارهُ سابقاً، موضحة أنّ الإستمرار بدفع الرواتب بالدولار هدفه تخفيف الكتلة النقدية بالليرة، وقالت: "بحسب الدراسات التي أجريت، فإنَّ القيمة الفعلية للرواتب بالدولار هي 700 مليون دولار، بينما في حال صُرفت بالليرة، فإن الدولة ستدفع 7 آلاف تريليون ليرة، وهذا المبلغ كبيرٌ جداً ولا يمكن ضبطه بسهولة في السوق".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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