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لبنان

في حالات.. حريق يندلع الى جانب الاوتوستراد (فيديو)

Lebanon 24
05-06-2023 | 14:49
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إندلع مساء اليوم، حريق إلى جانب اوتوستراد حالات.


وتعمل عناصر الدفاع المدني على إخماده.
 
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