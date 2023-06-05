إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون

أكدت معلومات خاصّة لـ"لبنان24" إن الإجتماع الذي عقده المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر"، مساء اليوم الإثنين، كان صاخباً جداً خصوصاً أن من رأسَهُ كان رئيس الجمهورية السابق ميشال عون بحضور رئيس "التيار" جبران باسيل.

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ووفقاً للمصادر، فإنّ الإجتماع الصاخب استمرّ لساعات، وغاب عنه كلّ من النواب: آلان عون، رئيس لجنة المال والموازنة، الياس بو صعب، أسعد ضرغام وسيمون أبي رميا. كذلك، قالت المعلومات إنّ عون وباسيل أدليا بكلامٍ عالي السقف أمام المجتمعين، وقد تركز الحديث حول الإستحقاق الرئاسي وضرورة التزام النواب بقرار التكتل التصويت للمرشح جهاد أزعور.

وعُلِمَ أن النواب الغائين عن الاجتماع هم من المتمسكين برفض قرار "التيار" التصويت لأزعور، معتبرين أن نائباً من التكتل هو الأحق بالوصول الى كرسي بعبدا.

يشار الى ان المجلس السياسي مؤلف من نواب حاليين وسابقين، ووزراء حاليين وسابقين، وأعضاء معينين من قبل رئيس الحزب.