الصايغ: نحنُ على تواصل مع أزعور وحصل نقاشٌ حول مشروعه

تمنى عضو كتلة "الكتائب" النيابية النائب سليم الصايغ أن "يحضر الجميع جلسة إنتخاب الرئيس يوم 14 حزيران، لأن الدستور ينص على ذلك وأن تكون جلسة واحدة ينتج عنها رئيس للجمهورية لأن هذا حق الشعب اللبناني علينا".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الإثنين، قال الصايغ: "نحن على تواصل مع جهاد أزعور وحصل نقاش حول مشروعه. أما في ما خصّ النائب ميشال معوّض، فإن الأخير لم يُعلن انسحابه من السباق الرئاسي بل أبدى تأييدهُ لأزعور".