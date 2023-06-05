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لبنان

معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-06-2023 | 16:08
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شهد سوق الدولار، اليوم الإثنين، إنخفاضاً لافتاً في تسعيرته، إذ تراجعت إلى ما دون الـ93 ألف ليرة لبنانية لدى بعض الصرّافين.. فما السّر وراء هذا التراجع؟ وما الذي حصل؟

تقولُ مصادر ناشطة في القطاع الماليّ لـ"لبنان24" إنَّ سعر الدولار تأثر خلال الأيام القليلة الماضية بإرتفاع حجم التداول على منصة "صيرفة"، فالدولارات التي جرى ضخها في أواخر أيار الماضي ومطلع حزيران الحالي تجاوزت الـ300 مليون دولار بالحدِّ الأدنى، الأمر الذي ساهم في ضخّ سيولة دولاريّة بالسوق بشكلٍ لافت.
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بدوره، قال أحدُ الصرافين في السوق الموازية لـ"لبنان24" إنَّ هناك سيولة من الدولار تتوافر في السوق فيما تبيّن أن سيولة الليرة اللبنانية تتراجع تدريجياً، كاشفاً أنّ عدداً كبيراً من الصرافين قرّروا خلال الساعات الماضية تقنين شراء الدولار تفادياً لخسائر قد تحصل في حال تراجع الدولار أكثر، وأضاف: "هناك صرافون أقفلوا متاجرهم في ساعات الظهيرة وبالتالي توقفوا عن عمليات الصرافة كإجراء احترازي اليوم تمهيداً لإنطلاقة جديدة يوم غدٍ الثلاثاء".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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