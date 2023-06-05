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لبنان

عقيص: التقاطع بين الأحزاب المسيحية في الملف الرئاسي أقلّ من إتفاق

Lebanon 24
05-06-2023 | 16:28
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قال عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص إن النوايا حسنة بين الأطراف المسيحية، وليس هناك تفاصيل ليكمن الشيطان فيها، وأضاف: "يوجد تقاطعٌ في ما بين الأحزاب المسيحية، فالأمرُ أقل من إتفاق وأكثر من مصلحة ظرفية، والتقاطع هو على إسمٍ لخوض المعركة الرئاسية بشكلٍ حصري". 
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال عقيص: "هناك 3 لاءات يجب أن تشكّل مسار عملنا اليوم: أولاً لا للتعطيل، وثانياً لا لفرض مرشح واحد بل الذهاب نحو الانتخاب، وثالثاً لا لتصنيف الترشيحات بل يجب لبننة الاستحقاقات والسير بمعركة يربح بها من يفور بالعدد الاكبر من الأصوات".
واعتبر أن " الوزير السابق جهاد أزعور ليس مرشح المعارضة بل هو مرشح وسطي تقاطعت على ترشيحه بعض القوى المعارضة التي أعلنت ذلك جهاراً وبعض القوى الأخرى التي لم تعلن بعد بالإضافة إلى قوى من خارج المعارضة".
 
 
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