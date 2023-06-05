Advertisement

لبنان

الدويهي: من الضروري جداً أن يعرض أزعور رؤيته على اللبنانيين

Lebanon 24
05-06-2023 | 16:36
A-
A+
Doc-P-1074509-638216051979553683.jpg
Doc-P-1074509-638216051979553683.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد النائب ميشال الدويهي أن "التقاطع الذي حصل بين قوى المعارضة في ملف رئاسة الجمهورية مهمّ جداً"، مشيراً إلى أنه من الضروري جداً أن يعرض المرشح للرئاسة جهاد أزعور رؤيته على اللبنانيين".
 
Advertisement
 
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال الدويهي: "هناك مسؤولية سياسية تاريخية كبيرة وهي انتخاب رئيس جمهورية أو الذهاب إلى المجلس النيابي والعمل بالسياسة بالأدوات الموجودة، وأمام هذا الهول الكارثي من السهل عدم التدخل والبلد لا يحتمل مواقف رمادية".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:07 | 2023-06-05
16:56 | 2023-06-05
16:28 | 2023-06-05
16:18 | 2023-06-05
16:08 | 2023-06-05
15:53 | 2023-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website