الدويهي: من الضروري جداً أن يعرض أزعور رؤيته على اللبنانيين

أكد النائب ميشال الدويهي أن "التقاطع الذي حصل بين قوى المعارضة في ملف رئاسة الجمهورية مهمّ جداً"، مشيراً إلى أنه من الضروري جداً أن يعرض المرشح للرئاسة جهاد أزعور رؤيته على اللبنانيين".

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