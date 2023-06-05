مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان
تطور نوعي على مسار استحقاق رئاسة الجمهورية بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في الرابع عشر من الشهر الحالي وقد حصلت الدعوة على خلفية مشهد رئاسي متقدم برز في مطلع الشهر الثامن على خلو كرسي رئاسة الجمهورية.
ولكن مع اعلان قوى المعارضة رسميا أمس ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية بلاغ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله موفد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي استمرار دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والتأكيد على أهمية الحوار والتفاهم من أجل انجاز الاستحقاق الرئاسي علما أن مكون الثنائي حزب الله-حركة أمل المتمسك مع اصدقائه بالمرشح رئيس المردة يشددون في كل مواقفهم الأخيرة على التفاهم أكثر من أي فترة سبقت.
في الغضونالبطريرك الراعي الي انطلق في التحاور على قاعدة لا غالب ولا مغلوب يوفد المطران بولس عبد الساتر الى الرئيس نبيه بري في الساعات المقبلة.
رئيس المجلس التنفيي لحزب الله هاشم صفي الدين انتقد في شكل يشبه الرفض تقاطع قوى على إسم مرشح فيما هي لا يجمع بينها أي أمر على المستوى السياسي ورأى أن من يقرأ الأوضاع السياسية في المنطقة يعلم تماما أن المعاندة على المستوى الداخلي بلا جدوى.
من جهة ثانية وفيما أطلقت صفة بيضة القبان على نواب السنة في كتلة الاعتدال وعلى كتلة نواب اللقاء الديمقراطي أشار عضو اللقاء النائب بلال عبد الله الى نقل اجتماع كتلة الديمقراطي من يوم غد الى ظهر الخميس المقبل بسبب وجود وليد وتيمور جنبلاط في باريس. وإ شدد على وجوب حصول توافق ثم توافق من أجل تأمين انتخاب رئيس للجمهورية أوضح أن أي جلسة برلمانية رئاسية في الأجواء القائمة الآن لن يتأمن فيها النصاب في دورة ثانية على سبيل المثال كما لا يستطيع أي فريق من الفريقين أن يؤمن وحده ها الكوروم وها الأمر يعزز رؤية اللقاء الديمقراطي لمرشح توافقي.
في أي حال تحديد جلسة بعد تسعة أيام من الآن فسرتها أوساط مراقبة بإعطاء فرصة للمبادرة الحوارية التي شرع فيها البطريرك الراعي.
حكوميا الرئيس ميقاتي اكد الجهد والعمل دائما بمفهوم أن الحكومة موجودة وتتابع كل الامور بالتعاون مع الوزراء والفاعليات السياسية إضافة الى وجوب العمل الوطني من اجل تنقية البيئة السياسية ومشاركة الجميع بالاصلاحات.
في مجال آخر تبرز تباعا عناصر عودة العلاقات اللبنانية - السورية الى مسار طبيعي. وضمن العناصر زيارة وزير الزراعة السورية نظيره اللبناني في بيروت ما يفتح أبوابا إضافية امام تجدد الزيارات على مختلف المستويات بين البلدين.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
لأنه لا يقول ما لا يفعل ولا يفعل ما لا يقول...قال سابقا وفعل اليوم...وربما لو كان الأحد يوم عمل رسمي لبادر بالأمس قبل اليوم كما يردد دوما في كل ما يتعلق بالإستحقاق الرئاسي
في الخلاصة قبل صياح الديك دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة جديدة لإنتخاب رئيس للجمهورية في الرابع عشر من شهر حزيران الجاري...قال هاتوا مرشحا لأوجه الدعوة... وعندما توفر المرشح التزمفسكتت كل الأصوات وغاب التنظير عبر الشاشات
في المقابل ماا قال تجمع الأضداد وماا فعل؟قال إنه قادر على التوافق على المرشح جهاد ازعور فتبين أن الأمر لا يعدو كونه تقاطعا كما ورد حرفيا في المؤتمر الصحفي للتجمع.
قال التجمع انه قادر على توفير أصوات 65 نائبا لأزعور وتمخض فلم يستطع أن يجمع في مؤتمره أكثر من خمسة عشر نائباوأصدر بيانا بإسم أقل من نصف الاصوات التي إلتزم بتوفيرها وهي لم تتجاوز 32 صوتا
على اية حال قبل منتصف حزيران ستكون ساحة النجمة أمام إختبار لكل الكتل ومياه الجلسة ستكشف المواقف الحقيقة لكل الأطراف لناحية جدية الترشيح وحقيقة البوانتاج.
دبلوماسيا ستطلب السلطات الفرنسية اليوم رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس رامي عدوان على خلفية اتهامه بدعويين منفصلتين.
في شأن دبلوماسي، آخر اعلنت إيران انها ستعيد فتح سفارتها في السعودية غدا.