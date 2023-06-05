سريّة تامّة

تُحاط التحقيقات الجارية، والتي توصلت الى نتائج مهمة بسرية تامة، لجهة مصير الجهات التي أقدمت على سرقة كابلات الكهرباء من وسط بيروت، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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