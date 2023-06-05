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لبنان

عطية لـ"الأنباء" الكويتية: يجب على أزعور أن يتواضع ويقول لنا "مرحباً"

Lebanon 24
05-06-2023 | 18:30
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رأى النائب عن "تكتل الاعتدال الوطني" سجيع عطية أن "الرؤية في الملف الرئاسي سوف تتضح هذا الاسبوع أو الذي يليه، بعد أن أعلنت قوى المعارضة رسمياً ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، وينتظر معرفة موقف وليد جنبلاط الذي ما زال ضبابيا، كما بعض نواب التغيير الذين انقسمت مواقفهم وتوزعوا بين مؤيد لترشيح أزعور وبين مثريث، ما يعني أن الأمور في الملف الرئاسي غير محسومة على الرغم من انتقالها الى مرحلة متقدمة عن السابق".
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وأكد في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية أنه "لم يعد بالإمكان التأخير في الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية، والرئيس نبية بري دعا الى جلسة انتخاب، لأنه لم يعد قادرا على الخروج من الموقف الذي سبق وأعلنه أنه "لن يدعو الى جلسة إلا اذا كان هناك مرشحون جديون"، وحسناً فعل".
وأشار الى أن "عدم دعوة الرئيس بري الى جلسة انتخاب الرئيس لا تعني أنه خائف على سليمان فرنجية التي ما زالت حظوظه مرتفعة أكثر من جهاد أزعور، وهذا أمر لا يمكن الاستهانة به، وهو لديه32 صوتاً الى جانب عدد من نواب تكتل التيار العوني الذين يرفضون ترشيح أزعور، وعلية فإن المنافسة صعبة وليست سهلة وتقف على صوت أو صوتين، وستبقى المناورات قائمة لتحصيل أكبر عدد ممكن من الأصوات".
وقال: "ننتظر من المرشح جهاد أزعور أن يقول لنا "مرحباً" ويتواضع، وإذا لم يقل لنا مرحبا هناك مشكلة، ولا يعقل أن يترشح أحد للانتخابات ونحن كتلة من عشرة نواب لم يتصل بنا الى الآن أو يتكلم معنا، وهو آت على الناس من فوق وليس بتواضع". (الأنباء الكويتية)
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