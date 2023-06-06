لماذا لم تعلن القوى الداعمة أزعور ترشيحه بمؤتمر مشترك؟

قبيل التوصل إلى الإتفاق على تبني ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور من قبل نواب المعارضة و"التيار الوطني الحر" وبعض التغييريين، دار نقاش بينهم حول إمكان عقد مؤتمر مشترك لإعلان الترشيح، لكنهم اختلفوا على تحديد المكان الذي يمكن ان يتم فيه عقد هذا المؤتمر.

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وتفيد المعلومات ان كل طرف حاول ان يفرض مقره العام كمكان للاجتماع وللاعلان عن ترشيح ازعور، لكن حالة من الرفض المشترك والمتبادل منعت بلوغ هذا الهدف.

وبعد عدم التمكن من الاتفاق على مكان لعقد المؤتمر المشترك، طرح حزب سيادي ان يتم اعلان الترشيح من الصرح البطريركي في بكركي، لكن الفكرة سرعان ما تبخرّت أمام رفض بكركي التي أكدت انها ليست الجهة المناسبة لتخوض اي جهة معركتها السياسية من خلالها.

وبناء عليه، ذهب داعمو أزعور الى مجموعة ترشيحات متنقلة بشكل فردي وجماعي.