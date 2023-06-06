24
o
بيروت
24
o
طرابلس
17
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بين باسيل وسوريا: ملاحظات مزمنة ولا خصومة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-06-2023
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بالرغم من قول رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مجالسه الخاصة، أن تراجع علاقته مع حزب الله لن يؤثر على علاقته مع حلفاء الحزب في لبنان والمنطقة، الا أن الواقع يشي بغير ذلك.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن علاقة باسيل مع دمشق ليست مقطوعة لكنها ليست بالايجابية التي يحاول العونيون الايحاء به، وهذا ليس امرا مستجدا بل يعود لعدة اشهر وربما لعدة سنوات".
Advertisement
وتقول المصادر "إن دمشق لا تخاصم باسيل لكن لديها عدة ملاحظات على ادائه السياسي المرتبط بها بشكل مباشر، لهذا فإن الايجابية ليست مطلقة بين الطرفين".
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
12:10 | 2023-06-05
05/06/2023 12:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
16:08 | 2023-06-05
05/06/2023 04:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مصير الدولار بعد رحيل سلامة: تحليق أو هبوط ؟
Lebanon 24
مصير الدولار بعد رحيل سلامة: تحليق أو هبوط ؟
05:00 | 2023-06-05
05/06/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
14:30 | 2023-06-05
05/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
15:53 | 2023-06-05
05/06/2023 03:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:41 | 2023-06-06
الدولار يواصل انخفاضه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
03:32 | 2023-06-06
موجة حارة ستضرب لبنان.. الحرارة ستصل إلى 32 وهكذا سيكون الطقس حتى منتصف حزيران
03:30 | 2023-06-06
كيف نجا لبنان من "الجحيم"؟
03:15 | 2023-06-06
الدولار متوافر ونقص بالليرة.. ماذا يحصل في السوق؟
03:08 | 2023-06-06
موظفو الضمان في النبطية اعتصموا اجتجاجا على عدم اقرار المطالب
03:01 | 2023-06-06
نُقل الى المستشفى... شاب يتعرض للسرقة والضرب
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
06/06/2023 10:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
06/06/2023 10:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
06/06/2023 10:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact