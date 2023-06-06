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لبنان

بين باسيل وسوريا: ملاحظات مزمنة ولا خصومة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-06-2023 | 01:30
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بالرغم من قول رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مجالسه الخاصة، أن تراجع علاقته مع حزب الله لن يؤثر على علاقته مع حلفاء الحزب في لبنان والمنطقة، الا أن الواقع يشي بغير ذلك.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن علاقة باسيل مع دمشق ليست مقطوعة لكنها ليست بالايجابية التي يحاول العونيون الايحاء به، وهذا ليس امرا مستجدا بل يعود لعدة اشهر وربما لعدة سنوات".
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وتقول المصادر "إن دمشق لا تخاصم باسيل لكن لديها عدة ملاحظات على ادائه السياسي المرتبط بها بشكل مباشر، لهذا فإن الايجابية ليست مطلقة بين الطرفين".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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