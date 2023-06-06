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لبنان

اعلامي ينصح "نائبة ثائرة": صححي مسارك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-06-2023 | 01:45
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نصح إعلامي مخضرم "نائبة ثائرة" كانت تربطه بها علاقة سابقة بالعودة الى انتهاج السياسة التقليدية المعتادة في لبنان، أي خدمة الناس، وعدم التطرف في المواقف السياسية في كل حين، كما تفعل في الآونة الأخيرة. كما نصحها بعدم الدخول في الزواريب المناطقية لكسب شعبية من خلال التدخل في قضايا يحلها مختار ولا تحتاج الى نواب، وعدم إتباع سياسة الرفض المطلق وعدم الاصغاء الى اقرب المقربين منها حتى، ما دفع العديد من زملائها الى الإبتعاد عنها.
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وختم نصيحته بالقول: "خسرتي كتير في الآونة الأخيرة، وكله من آدائك المبالغ فيه، وعليك أن تصححي المسار في أول إطلالة إعلامية لك".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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