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لبنان

في زغرتا... انتحار شاب سوريّ

Lebanon 24
06-06-2023 | 02:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان القوى الامنية عثرت على الشاب "ح.ث" (سوري الجنسية) منتحراً بواسطة حبل معلّق على جسر حديديّ، في مدينة زغرتا.
 
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