نُقل الى المستشفى... شاب يتعرض للسرقة والضرب

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض ابن بلدة ببنين العكارية الشاب "عبد الرحمن طالب" لعملية سرقة في بيروت اثناء مغادرته مقر عمله.

وخلال عملية السرقة تعرض الشاب الى الضرب المبرح ما ادى الى اصابته بجروح متنقلة ونقله الى احد المستشفيات.