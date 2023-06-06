موظفو الضمان في النبطية اعتصموا اجتجاجا على عدم اقرار المطالب

نفذ موظفو الضمان الاجتماعي في النبطية، اعتصاما احتجاجا على امتناع مجلس ادارة الضمان عن الموافقة على مطالبهم وحقوقهم وزيادة رواتبهم وتحسين الوضع المعيشي، وتجمعوا امام مركز الضمان بعدما أقفلوا ابوابه وامتنعوا عن استقبال المراجعات، ورفعوا لافتات تطالب بـ"استقالة مجلس الادارة" و"تصحيح الاجور والطبابة والتعليم".

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وقال رئيس المركز حسين سويدان: "وقفتنا اليوم، وكل يوم، من اجل اقرار مطالبنا التي باتت معروفة للجميع".

واضاف:"هناك بعض اعضاء من مجلس ادارة الضمان يرفضون التوقيع على مطالبنا واقرارها على الرغم من موافقة مجلس الوزراء عليها ، ويعرقلون المراسيم والمذكرات التي تصدر عن المدير العام وعن النقابة والتي تصب في مصلحة الموظف والمستخدم والمضمون، وهذه مطالب محقة، بالإضافة الى مطالبنا برفع قيمة التقديمات الى المضمونين ليتمكنوا من تأمين التغطية الاستشفائية والطبية وتخفيف أعباء الأزمة المعيشية والاقتصادية".



ثم القيت كلمات طالبت بـ "ضرورة الإسراع في إقرار المطالب".