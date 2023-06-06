25
o
بيروت
26
o
طرابلس
19
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الدولار متوافر ونقص بالليرة.. ماذا يحصل في السوق؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-06-2023
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعاني اللبنانيون في الفترة الأخيرة من فقدان السيولة بالليرة اللبنانية، فالعملة غير متوفرة في التداول بين الأفراد ولا في ماكينات الصراف الآلي ATM في المصارف وأصبح التداول أكثر بالدولار.
في هذا الإطار، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان الليرة غير متوفرة في السوق لأن مصرف لبنان حوّل طيلة الأشهر الأخيرة من خلال منصة صيرفة أموال اللبنانيين من الليرة إلى الدولار وتمّ سحب ما يُقدر بـ 12 تريليون من الكتلة النقدية والسيولة المتداولة بالليرة، وبالتالي ما تبقى بالعملة الوطنية لا يكفي التداولات العادية كما لا يوجد أي ضغط على الدولار والدليل انه ينخفض في السوق الموازية وهو سجل مساء أمس 93 ألف ليرة ".
Advertisement
وأضاف الخبير الاقتصادي: "مصرف لبنان يدفع رواتب القطاع العام بالدولار على سعر "صيرفة" وبالتالي ليس هناك أي ضخ للسيولة بالليرة اللبنانية".
وأشار إلى ان "إنفاق الدولة يقتصر حاليا على دفع رواتب القطاع العام ، أما الإيرادات التي كان من الممكن تحصيلها سواء من "النافعة" او من إيرادات الضرائب ومرفأ بيروت والمطار فهي غير كافية".
واعتبر ان "كل هذه العوامل أدت إلى نقص في السيولة بالليرة كما ليس هناك أي ضخ للعملة الوطنية وبالتالي هذا هو السبب الأساسي لتجفيف السوق من الليرة في حين نجد ان الدولار متوافر بشكل كبير في السوق".
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
12:10 | 2023-06-05
05/06/2023 12:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
16:08 | 2023-06-05
05/06/2023 04:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
Lebanon 24
إجتماع ليليّ صاخب في مركز "التيار".. وكلامٌ عالي السقف لعون
15:53 | 2023-06-05
05/06/2023 03:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
Lebanon 24
رسالة مهمّة وصلت إلى "حزب الله".. هذا فحواها
14:30 | 2023-06-05
05/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف تحالفاً بين "حزب الله" ودولة كبرى غير إيران.. الكلامُ لافت!
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف تحالفاً بين "حزب الله" ودولة كبرى غير إيران.. الكلامُ لافت!
14:05 | 2023-06-05
05/06/2023 02:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:45 | 2023-06-06
قرارٌ من بعض نواب "الوطني الحر".. ما هو؟
05:40 | 2023-06-06
معلومات جديدة عن زيارة عون إلى سوريا.. هكذا سُرّبت
05:39 | 2023-06-06
نقل جثة رجل من مجدل عنجر إلى المستشفى (صور)
05:30 | 2023-06-06
آخر رسالة باتجاهِ "فرنجية".. هذه تفاصيلها
05:25 | 2023-06-06
عصابة "أنفاق" وسط بيروت.. ماذا يحصل على الطرقات؟
05:21 | 2023-06-06
بيع اللحوم للمستهلكين بعد خلطها.. أمين سر نقابة القصابين يحذّر!
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
06/06/2023 12:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
06/06/2023 12:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
06/06/2023 12:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact