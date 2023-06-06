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لبنان

موجة حارة ستضرب لبنان.. الحرارة ستصل إلى 32 وهكذا سيكون الطقس حتى منتصف حزيران

Lebanon 24
06-06-2023 | 03:32
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن ان الطقس المعتدل سيستقر فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى صباح يوم الاربعاء، بحيث سيعاود منخفض البحر الاحمر نشاطه فوق مصر والسودان والمملكة السعودية فتنخفض قيم ضغطه نحو 1002hpa الامر الذي سيساهم بتمدد موجة حارة نحو الاردن وسوريا وفلسطين ولبنان بين بعد ظهر الاربعاء وصباح يوم السبت، مصدرها شرق الصحراء الافريقية الكبرى، فتشتد درجات الحرارة ارتفاعاً وتتراجع نسبة الرطوبة بشكل ملحوظ لتتراوح بين 35 و 50% ساحلاً و 25% بقاعاً بينما الحرارة ستلامس 32 درجة ساحلا وبقاعا، تترافق مع عبور للسحب المرتفعة، حتى ليل الجمعة.
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تبدأ هذه الموجة بالانحراف نحو العراق والكويت، صباح السبت وتتحول الرياح الى شمالية غربية وغربية معتدلة يومي وتنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 و 6 درجات مئوية ويستقر الطقس حتى منتصف حزيران من حيث اعتدال درجات الحرارة والرطوبة والضباب المحلي على الجبال.


الحرارة على الساحل اليوم الثلاثاء: 28 نهاراً و 22 ليلاً
في البقاع: 27-28 نهاراً و 18 ليلا
على الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 16 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 17 نهاراً و 09 ليلاً
الرياح: شمالية غربية سرعتها 15 الى 20 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1012hpa
الرطوبة: 70%
حالة البحر : منخفض الموج حرارة المياه 26 درجة

 


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