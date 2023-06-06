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لبنان

الدولار يواصل انخفاضه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية

Lebanon 24
06-06-2023 | 03:41
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سجّل سعر صرف الدولار في السّوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء ما بين 92900 و93200 ليرة لبنانية مقابل الدّولار الأميركي الواحد.

وأقفل سعر صرف الدولار مساء أمس الإثنين، مسجلا تسعيرة تراوحت ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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