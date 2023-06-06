الدولار يواصل انخفاضه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية

Advertisement

سجّل سعر صرف الدولار في السّوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء ما بين 92900 و93200 ليرة لبنانية مقابل الدّولار الأميركي الواحد.وأقفل سعر صرف الدولار مساء أمس الإثنين، مسجلا تسعيرة تراوحت ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.