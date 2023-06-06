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لبنان

البعريني: "الاعتدال الوطني" لن يقاطع أو يغادر الجلسة أبداً

Lebanon 24
06-06-2023 | 03:56
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 اكد النائب وليد البعريني ان تكتل "الاعتدال الوطني"، لا يزال يتأثر بالموقف السعودي، إلا أن السعودية لم تعرض على التكتل أي أسماء ولم تعترض على أحد، كما لم تضع فيتو على أي اسم".
 
 
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وأعلن في حديث إلى "صوت كل  لبنان" أن "التكتل سيكون حاضرا في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ولن يقاطع أو يغادر الجلسة أبدا، أما التصويت فسيكون سريا بناء على الدستور"،  معتبرا أنه "إذا كانت الأطراف كافة تريد وطنا فيجب التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية أيا يكن الشخص".

ونفى أن "تكون قد وصلت أي إشارة للتكتل من قبل الرئيس سعد الحريري بعدم التصويت لأحد المرشحين".
 
 
وكشف أن "المرشح جهاد أزعور تواصل مع النائب أحمد الخير والتكتل بدأ اجتماعاته المفتوحة، إلا أنه جرى الاتفاق على أن يبقى الاتصال محصورا في الوقت الحالي بالنائب الخير، على أن يستكمل لاحقا التواصل مع باقي أعضاء التكتل".

وختم مشيرا الى أن "هناك سيناريوهات عدة قد تحصل في الجلسة، إنما التكتل سيعقد، قبل ساعة من التئام المجلس النيابي، اجتماعا مكثفا مع الأطراف التي سبق أن تواصل معها للخروج معا بصيغة مشتركة".
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