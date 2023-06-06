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لبنان

مناورات اسرائيلية في مزارع شبعا

Lebanon 24
06-06-2023 | 04:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ قوات الاحتلال، مناورات في مزارع شبعا المحتلة والجولان السوري، مستخدمة المدفعية البعيدة المدى التي تسمع في مرجعيون بوضوح، فيما يسيّر الجيش واليونيفل دوريات مشتركة في مرجعيون وحولا وميس الجبل وكفركلا والعديسة والخيام.
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