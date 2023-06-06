أبو الحسن: مبروك لمتطوعي الدفاع المدني تثبيتهم

غرد النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "مبروك لمتطوعي الدفاع المدني تثبيتهم، هذه أبسط الحقوق للشجعان الذين قدّموا التضحيات للدفاع عن الممتلكات الخاصة والعامة وإنقاذ حياة الناس، وتحية الى مدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار ووزير الداخلية بسام مولوي لمتابعتهم والوفاء بالوعد. شكراً لكم ومبروك لهم".

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