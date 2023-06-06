آخر رسالة باتجاهِ "فرنجية".. هذه تفاصيلها

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وبحسب ذاك النائب، فإنّ الرسالة الأساسية التي يجبُ أن يفهمها رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية المدعوم من "الثنائي الشيعي" للرئاسة، هي أنَّ الأحزاب المسيحية باتت بعيدة عنهُ، وبالتالي من الممكن جداً أن يُبادر إلى إعادة حساباتهِ الذاتية والذهاب بعيداً باتجاه إبلاغ "الثنائي" سحب ترشيحه. كذلك، يُضيف النائب: "على فرنجية أن ينظر إلى التقاطع القائم بجدّية وعدم إغفال نتائجه".في المقابل، تقول مصادر سياسيّة مقرّبة من "الثنائي" لـ"لبنان24" إنَّ "بعض أطراف المعارضة تمارسُ التهويل والضغط على فرنجية وكأن الأخير خسر المعركة"، وتضيف: "الأجواء في أوساط الأحزاب الأخرى تشيرُ إلى أن مرشح الثنائي أصبح ضعيفاً وهذا الأمرُ غير صحيحاً. قبل الحديث عن أي شيء، فليتفضلوا إلى جلسة الإنتخاب وسيتم التقييم خلالها وعندها لكل حادث حديث".