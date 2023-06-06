قرارٌ من بعض نواب "الوطني الحر".. ما هو؟

تسعى بعضُ الأطراف النيابية في "التيّار الوطني الحر" إلى إشاعة كلامٍ إيجابي عن "توجّهات" التكتل خلال جلسة إنتخاب الرئيس يوم 14 حزيران.

Advertisement

وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الأطراف تقول عبر تسريبات إعلامية إنّ الجميع سيلتزم بالخيار الإنتخابي ذاته وبالتالي لا "إفتراق" كما يُشاع.إلا أنه في المقابل، علمأنّ بعض نواب تكتل "لبنان القوي" قرروا عدم التصريح إعلامياً في الآونة الأخيرة، وقد أبلغوا المقربين منهم بهذا الأمر، باعتبار أنهم لا يريدون أي يكون هناك أيّ كلام عبرهم بشأن الملف الرئاسي.وفي الواقع، فإنَّ ما دأبت عليه أطراف "الوطني الحر" يتنافى تماماً مع الأجواء الصاخبة التي شهدها إجتماع المجلس السياسي للتيّار، مساء أمس الإثنين، إذ أشارت المعلومات إلى أنه كان صاخباً جداً وخلاله أدلى رئيس الجمهورية السابق ميشال عون بمواقف عالية السقف أمام جميع الحاضرين، ومثله فعل رئيس "التيار" جبران باسيل.