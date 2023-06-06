نائب يخشى الإستهداف الأمني!

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يعبّر نائب تغييري، خلال دردشة خاصة، عن خشيته من "إستهدافات أمنية تطال النواب المعارضين لانتخاب سليمان فرنجية رئيساً، في المرحلة التي تفصلنا عن جلسة 14 حزيران الرئاسية"، قائلاً: "الأمور مفتوحة على الإحتمالات كافّةً سياسياً وأمنياً".