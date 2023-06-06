حملة "شرسة" على أزعور

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تلفت مصادر حزبية مسيحية إلى أنّ "الحملة الشرسة الهادفة إلى إبعاد عدد من النواب"المتردّدين" عن خيار جهاد أزعور لم تبدأ بعد، حيث سيصار إلى توظيف رزمة من الأبواق لفتح قبور ملفات حكومة السنيورة".