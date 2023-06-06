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لبنان

حملة "شرسة" على أزعور

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-06-2023 | 07:30
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تلفت مصادر حزبية مسيحية إلى أنّ "الحملة الشرسة الهادفة إلى إبعاد عدد من النواب"المتردّدين" عن خيار جهاد أزعور لم تبدأ بعد، حيث سيصار إلى توظيف رزمة من الأبواق لفتح قبور ملفات حكومة السنيورة".
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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