أعلنت هيئة إدارة السير والآليات - مصلحة تسجيل السيارات، اليوم الثلاثاء، توقفها عن استقبال معاملات تسجيل سيارات الانقاض ومعاملات نقل الملكية وكافة معاملات التوقيف عن السير (الانقاض) بسبب تعديل البرنامج وفقًا لسعر الدولار الجمركي.

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كذلك، أعلنت الهيئة أنها ستُعلم المواطنين عن كل جديد بهذا الخصوص في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها مستمرة بتسجيل السيارات الجديدة والمستوردة (شهادة جمركية) خلال يومي الاربعاء والخميس الحاليين.

تجاوزاتٌ داخل "النافعة"

"لبنان24" نشرَ قبل أيام تقريراً كشف فيه عن حصول تجاوزاتٍ جديدة داخل بعض مراكز النافعة مفادُها أنّ موظفين هناك يحصلون على أموالٍ بالدولار لقاء تسوية أوضاع سيارات "الأنقاض". وكاننشرَ قبل أياممفادُها أنّ موظفين هناك يحصلون على أموالٍ بالدولار لقاء تسوية أوضاع سيارات "الأنقاض".

وبحسب التقرير، "تقولُ المصادر إنَّه في حال خضعت سيارة أنقاض لإستبدال مُحرك في وقتٍ سابق، فإن تسجيلها مُجدداً في النافعة لا يتمّ قبوله فوراً قبل إعادة جمركتها مُجدداً. ولكن، ولتفادي هذا الأمر، ابتدع بعضُ الموظفين حيلة جديدة وهي أنه يُمكن للمواطن صاحب سيارة "الأنقاض" دفع 50 دولار أميركي داخل النافعة كي تسير أمور مركبته بشكلٍ سريع من دون إتمام الجمركة، وعندها يتمّ تسجيلها بشكل سهلٍ ضمن تغطية ضمنية مقابل المَال على قاعدة "لا مين شاف ولا مين دري".

ووفقاً للتقرير، فإنّ "هذه المُعطيات باتت بعُهدة وزير الداخلية بسّام المولوي لإجراء التحقيقات اللازمة".

"إدارة السير" تردّ

وإثر ما نشره "لبنان24"، أصدرت هيئة إدارة السير، الأحد الماضي، بياناً جاء فيه: "نشر احد المواقع الإلكترونية مقالاً حول وجود رشاوى في مصلحة تسجيل السيارات، يهم المصلحة ان توضح انه عند الكشف على محرك السيارة وفي حال تبين انه مستبدل تطلب المصلحة افادة من الجمارك، وهم بدورهم يستوفون رسوم على المحرك المستبدل بين 100 و 250 دولارا جمركياً. لذا تتوجه المصلحة للموقع الالكتروني والوسائل الاعلامية واي مواطن لديه معطيات عن تلقي رشاوى في المصلحة او الاقسام التابعة لها ان يضع ما لديه من ادلة او معطيات بتصرف معالي وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية".