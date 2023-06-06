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لبنان

نقل جثة رجل من مجدل عنجر إلى المستشفى (صور)

Lebanon 24
06-06-2023 | 05:39
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نقل عناصر من الدفاع المدني جثة رجل من الجنسية السورية الى مستشفى البقاع في تعلبايا قضى في مجدل عنجر - البقاع، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.
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الدفاع المدني

جثة

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