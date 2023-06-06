نقل جثة رجل من مجدل عنجر إلى المستشفى (صور)

نقل عناصر من الدفاع المدني جثة رجل من الجنسية السورية الى مستشفى البقاع في تعلبايا قضى في مجدل عنجر - البقاع، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.

Advertisement