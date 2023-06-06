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لبنان

معلومات جديدة عن زيارة عون إلى سوريا.. هكذا سُرّبت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-06-2023 | 05:40
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كشفت المعلومات أنَّ بعض المقربين من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون كانوا على علمٍ بزيارته إلى سوريا اليوم، حيث سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد.
وأشارت المعلومات إلى أنّ التكتّم كان كبيراً بشأن تلك الزيارة خلال يوم أمس، إلى أن تمّ تسريبها اليوم الثلاثاء داخل "التيار الوطني الحر" أولاً ومن ثمّ عبر الإعلام.
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ووفقاً للمصادر، فإنَّ بعض الجهات في "التيّار" تلقت المعلومة بشأن زيارة عون إلى دمشق خلال ساعات الصباح، وأشارت في تسريبات روّجتها إلى أنّ دمشق قد تستقبلُ شخصية رفيعة المستوى اليوم ولكن من دون الإعلان عن هويتها أو عن إسم عون بشكلٍ خاص. 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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