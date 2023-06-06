ميقاتي ترأس إجتماعا وزارياً حول تعرفة الكهرباء.. وحبيب يزفّ من السرايا بشرى للبنانيين عن قروض الإسكان

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا وزاريا في السرايا اليوم شارك فيه وزير المال يوسف الخليل ووزير الطاقة وليد فياض، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.

Advertisement

تصريح الوزير فياض

وقال الوزير فياض: "الاجتماع كان بناءً على طلبي، وبحثنا في موضوع تعرفة الكهرباء، حيث عقدت لقاءات عديدة مع عدد من الفاعليات من ضمنهم جمعية الصناعيين ورئاسة الاتحاد العمالي العام وكتل نيابية وازنة ، والجميع لديه هواجس هي هواجسنا، خاصةً بالنسبة الى فاتورة شهري كانون الثاني وشباط، وقد توصلنا الى بعض النتائج التي يمكن ان تنفذ من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، والقرار الذي تم تصديقه بالنسبة للتعرفة من قبل وزيري المال والطاقة ورئاسة الحكومة هو قرار يسمح لكهرباء لبنان باجراء تعديلات دورية على الشطر الثابت، والشطر المتحرك من التعرفة بناءً على تقلبات سعر النفط. علينا الاستفادة من انخفاض سعر النفط عالميا، ومجلس ادارة الكهرباء سيدرس هذا الموضوع لاجراء تعديل يؤدي الى خفض الشطر الثابت، ومن الممكن ان يطال القرار الشطر المتحرك للفاتورة ايضا.

وقال: نحن نحاول تخفيض الفاتورة لا سيما بالنسبة لشهري كانون الثاني وشباط، اما بالنسبة الى سعر الصرف فهو سعر حدده مصرف لبنان مع وزارة المالية، ونحن نتلقى هذا السعر ولسنا من نحدده، وهو حتى الان سعر صيرفة زائد عشرين في المئة. وسنسعى مع وزارة المال ومع المصرف المركزي لاتخاذ اجراءات للوصول الى حل افضل لسعر الصرف، يعكس بشكل اكبر حقيقة الواقع في البلد، ومن المتوقع ان يتم هذا التحسن في الفواتير التي ستصبح شهرية، ابتداءً من شهر اذار الماضي، وهذا الامر سيكون افضل للمواطن لكي يتمكن من دفع الفواتير".

أضاف:" نحن لا نريد تحميل الناس وزر استهلاك الطاقة التي تستفيد منها على سبيل المثال، المؤسسات العامة والوزرات، والتي عليها القيام بواجباتها ودفع الفواتير المتوجبة عليها، كذلك الامر بالنسبة الى مخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، ودعانا الرئيس ميقاتي للمشاركة انا والمدير العام في الاجتماع الذي سيعقد صباح الاثنين في حضور المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية عمران ريزا للبحث في كيفية تحميل المنظمة دفع فواتير مخيمات النازحين، خاصة ان مؤسسة كهرباء لبنان انهت تركيب العدادات لهذه المخيمات، وبات في امكننا اصدار الفواتير وتحميلها للمنظمة لدفعها، لانه لم يعد بمقدورنا تامين الطاقة لهذه المخيمات مجانا".

وقال " الوزارة لا زالت في طور تنفيذ خطتها بالنسبة الى زيادة ساعات التغذية التي نطمح لوصولها الى عشر ساعات يوميا، من خلال استعمال كل معامل الكهرباء على الاراضي اللبنانية كافة ضمن طاقتها القصوى، ومن المفترض انه وفي نهاية شهر تموز المقبل كحد اقصى، سيتم وصول شحنات اكبر من الفيول العراقي مما سيزيد التغذية بالتيار.

مصرف الاسكان

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعضو مجلس الإدارة توفيق ناجي.

بعد اللقاء قال حبيب: "نزف اليكم بشرى سارة ابلغنا اياها الرئيس ميقاتي، بان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-5-23 اتخذ قرارا بتعديل ملحق اتفاقية القرض من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع في 26/11/2019، بين مصرف الاسكان والصندوق العربي بواسطة مجلس الانماء والاعمار،وهذا التعديل يقضي بتعديل عملة القرض الذي سيكون بالدولار الاميركي بدل الليرة اللبنانية نظرا لتدهور سعر الصرف، وسيكون في استطاعة اللبنانيين الحصول على قرض ب40 الف دولار لذوي الدخل المحدود و50 الف دولار لذوي الدخل المتوسط، على اساس ان لا يكون لديهم اي مسكن باسمهم على كل الأراضي اللبنانية على الا تكون مساحة العقار اكثر من 150 مترا مربعا، والا يكونوا مستفدين من اي قرض اخر."

إضاف:"إن الآلية ستمر بمصرف لبنان وكذلك الامر مع مجلس الانماء والاعمار وقد اجتمعنا مع الحاكم رياض سلامة الذي اعطانا الموافقة المبدئية على استلام القروض من الصندوق العربي الى مصرف لبنان بالدولار الاميركي او ان يتم تحويله من الدينار الكويتي الى الدولار الاميركي، وكذلك اخذ الموافقة المبدئية من مجلس الانماء والاعمار الذي سيراسل خلال يومين الصندوق العربي لوضعه في اجواء القرار الذي اتخذته الحكومة. وهنا لا يمكننا الا ان نشكر دولة الرئيس ميقاتي وجميع الوزراء الذين صدقوا على القرار كما اخص بالشكر الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذي تعاون معنا الى اقصى الحدود لكي يصدر هذا القرار بالسرعة اللازمة، حيث كانت الاجواء تشير الى ان بعض الصناديق التي مولت بعض المشاريع والي لم تستعمل القروض فيها، كان يمكن الغاء بعضها".

وقال: إن هذا القرض الموقّع عام 2019 بين الصندوق العربي ومصرف الاسكان ثبّت وسيّسيل في اسرع وقت ممكن ، علما انه ستكون هناك منصة يستطيع من خلالها اي مواطن لبناني تعبئة الشروط من بيته، واذا استوفى كل الشروط واستحصل على كل المستندات يستطيع عندها الحصول على القرض من دون اي تدخل من احد. من هنا نؤكد للشعب اللبناني انه خلال فترة قريبة سيستطيع الدخول على المنصة للاطلاع على الشروط، وفي تصوري انه من الان وحتى ثلاثة اشهر،وبعد اخذ موافقة مجلس ادارة مصرف الاسكان والموافقة الخطية من الصندوق العربي وتوقيع الاتفاقية مع مصرف لبنان فان هذا القرض سيبصر النور، وقد سلمنا دولته قرار الحكومة حتى نبلغه للشعب اللبناني.هناك حوالى خمسة الاف عائلة، ان شاء الله، ستستفيد من هذا القرض، علما ان القرض موجه فقط الى اللبنانيين ومدخول العائلة هو الذي سيؤخذ في الاعتبار وليس راتب الفرد في العائلة.

وردا على سؤال قال:" ان القروض التي ستمنح تسدد بنفس العملة، اي ان من يأخذ قرضا بالليرة سيسدده بالليرة اللبنانية، اما القروض التي تعطى بالدولار فستسدد فقط بالدولار، وسيوقع المقترض على كل الاوراق اللازمة التي تلزمه التسديد بالدولار".

الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية

وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية" ضم رئيس مجلس الامناء يوسف محمد بيضون وامين سر الجمعية العام نزيه حسن كركي، وقدم الوفد دعوة للرئيس ميقاتي لحضور الاحتفال الذي تقيمه الجمعية لمناسبة مئوية تأسيسها.

هيئة الاشراف على الانتخابات

كما التقى الرئيس ميقاتي، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، وفدا من هيئة الاشراف على الانتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك وتسلم منه التقرير النهائي عن الانتخابات النيابية للعام 2022.