بُشرى سارّة جداً من "الإسكان" إلى اللبنانيين.. إليكم ما تقرّر

أعلن رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أنّ الأموال التي ستُمنح للمواطنين من القرض الموقع بين "الإسكان" والصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، ستكونُ بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة نظراً لتدهور سعر الصرف، وأضاف: "سيكون في استطاعة اللبنانيين الحصول على قرض بـ40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط على أساس ألّا يكون لديهم أي مسكن باسمهم على كل الأراضي اللبنانية، وأيضاً ألّا تكون مساحة العقار أكثر من 150 متراً مربعا، وألا يكونوا مستفدين من أي قرض آخر".

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كلامُ حبيب جاء من السرايا، اليوم الثلاثاء، حيث التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال: "القرض المُشار إليها تم تثبيته وسيجري تسييله في أسرع وقتٍ ممكن، وستكون هناك منصة يستطيع من خلالها أيّ مُواطن لبناني تعبئة الشروط من بيته. إذا إستوى المتقدّم إلى القرض كافة الشروط واستحصل على كلّ المستندات، عندها سيستطيع الحصول على القرض من دون أيّ تدخل من أحد".

وأردف: "من هنا نؤكد للشعب اللبناني أنهُ خلال فترة قريبة سيستطيع الدخول على المنصة للاطلاع على الشروط، وفي تصوري أنه من الآن وحتى 3 أشهر، وبعد أخذ موافقة مجلس إدارة مصرف الإسكان والموافقة الخطية من الصندوق العربي وتوقيع الاتفاقية مع مصرف لبنان، فإنّ هذا القرض سيبصر النور، وقد سلمنا دولة الرئيس ميقاتي قرار الحكومة حتى نبلغه للشعب اللبناني. هناك حوالى 5 آلاف عائلة ستستفيد من هذا القرض، علماً أنه موجه فقط الى اللبنانيين ومدخول العائلة هو الذي سيؤخذ في الإعتبار وليس راتب الفرد في العائلة".

ورداً على سؤال قال: "إنّ القروض التي ستمنح تسدد بنفس العملة، أي أن من يأخذ قرضاً بالليرة سيسدده بالليرة اللبنانية، أما القروض التي تعطى بالدولار فستسدد فقط بالدولار، وسيوقع المقترض على كل الأوراق اللازمة التي تلزمه التسديد بالدولار".