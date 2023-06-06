بحث في التطورات الراهنة بين حميه وسفير روسيا

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف، وتم البحث في التطورات الراهنة المحلية والاقليمية على الصعد كافة، اضافة الى المواضيع التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، وكيفية تفعيل وتعزيز وتطوير التعاون والتنسيق في هذا المجال".بدوره رحب حميه بكل الشركات الروسية المتخصصة بالإستثمار بمختلف القطاعات التابعة للوزارة "بما يصب في مصلحة لبنان".