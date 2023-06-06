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لبنان

منع مدرسة من تحصيل الاقساط بالدولار (صور)

Lebanon 24
06-06-2023 | 06:22
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أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً أبطل بموجبه تعاميم مدرسية تلزم اهالي الطلاب بدفع الاقساط بالدولار الأميركي.
 
 
تفاصيل القرار في الصور المرفقة أدناه:
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