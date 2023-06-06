مفاجأة عن دولة قريبة من لبنان.. النفط سيبقى متوفراً فيها 196 عاماً!

بالنظر إلى أنَّ حياتنا تعتمد حالياً على توافر النفط والفحم والغاز، يُطرح السؤال التالي: كم من الوقت تبقى قبل أن ينتهي العصر النفطي؟

للإجابة على هذا السؤال، نشرت وكالة "سبوتنيك" رسماً بيانياً يوضح عدد السنوات المتبقية لدول الشرقين الأوسط والأدنى ليكفيها نفطها، وذلك وفق ما أفادته إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA).

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1- إيران:

السنوات المتبقّية: 214 سنة

2- السودان:

السنوات المتبقّية: 211 سنة

3- سوريا:

السنوات المتبقّية: 196 سنة

4- اليمن:

السنوات المتبقّية: 124 سنة

5- فلسطين المحتلة:

السنوات المتبقّية: 110 سنوات

6- الكويت:

السنوات المتبقّية: 106 سنوات

7- العراق:

السنوات المتبقّية: 97 عاماً

8- الإمارات العربية المتحدة:

السنوات المتبقّية: 85 عاماً

9- المملكة العربية السعودية:

السنوات المتبقّية: 76 سنة

10- قطر:

السنوات المتبقّية: 45 سنة

11- تونس:

السنوات المتبقّية: 38 سنة

12- الجزائر:

السنوات المتبقّية: 30 سنة

13- سلطنة عمان:

السنوات المتبقّية: 16 عاماً

14- تركيا:

السنوات المتبقّية: 16 عاماً

15- مصر:

السنوات المتبقّية: 15 عاماً

16- البحرين:

السنوات المتبقّية: 12 عاماً

17- المغرب:

السنوات المتبقّية: 10 سنوات







