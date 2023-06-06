توتر في جبل محسن... ماذا حصل خلال مداهمة محل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من "الريجي" داهمت محلاً لبيع التبغ والتنباك في محلة جبل محسن - طرابلس، وصادرت بضاعة مهربة.



وبحسب ما افادت المصادر، فإنّه وخلال المداهمة حصل تدافع بين عناصر الدورية وعدد من الشبان المحتجين على عمل "الريجي".