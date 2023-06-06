Advertisement

لبنان

بو حبيب ومساعد وزير الخارجية الاوسترالي بحثا الاوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
06-06-2023 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1074753-638216573386362934.jpg
Doc-P-1074753-638216573386362934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب مساعد وزير الخارجية الاوسترالي عضو مجلس النواب  تيم واتس، و تم البحث في العلاقات الثنائية والاوضاع في لبنان والمنطقة.
Advertisement

وشكر واتس للبنان " تعاونه الوثيق مع اوستراليا في المجالات ذات الاهتمام المشترك ".

وخلال اللقاء تطرق الوزير بوحبيب الى مسألة النازحين السوريين في لبنان واعتبارهم لاجئين سياسيين وليس اقتصاديين مطالبا ب"مساعدة اوستراليا و كل البلدان  لحل هذه الازمة"

وتسلم الوزير  بوحبيب دعوة من وزير خارجية العراق نقلها اليه رئيس بعثة سفارة العراق  امين النصراوي ومدير المراسم الدكتور مدين الكلش.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-06-06
05:04 | 2023-06-06
06:00 | 2023-06-06
05:40 | 2023-06-06
09:45 | 2023-06-06
09:30 | 2023-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website