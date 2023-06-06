بو حبيب ومساعد وزير الخارجية الاوسترالي بحثا الاوضاع في لبنان والمنطقة

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب مساعد وزير الخارجية الاوسترالي عضو مجلس النواب تيم واتس، و تم البحث في العلاقات الثنائية والاوضاع في لبنان والمنطقة.وشكر واتس للبنان " تعاونه الوثيق مع اوستراليا في المجالات ذات الاهتمام المشترك ".وخلال اللقاء تطرق الوزير بوحبيب الى مسألة النازحين السوريين في لبنان واعتبارهم لاجئين سياسيين وليس اقتصاديين مطالبا ب"مساعدة اوستراليا و كل البلدان لحل هذه الازمة"وتسلم الوزير بوحبيب دعوة من وزير خارجية العراق نقلها اليه رئيس بعثة سفارة العراق امين النصراوي ومدير المراسم الدكتور مدين الكلش.