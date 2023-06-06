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لبنان

لا انترنت ولا خطوط ثابتة في صور... والسبب؟

Lebanon 24
06-06-2023 | 07:09
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توقف سنترال صور عن العمل صباح اليوم مما سبب انقطاعاً في خدمة الإنترنت والخطوط الثابتة ، فيما تعمل بلدية صور والنائبة الدكتورة عناية عز الدين على إيجاد حل للمشكلة عبر التواصل مع وزير الاتصالات والمدير العام ل"أوجيرو".
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ويجري العمل على تأمين مولد كهربائي بديل بعد حدوث أعطال في المولد الأساسي، علماً أن هذا الإنقطاع  تزامن مع الإضراب الذي أعلنته أوجيرو يومي الثلاثاء والخميس.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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