لا انترنت ولا خطوط ثابتة في صور... والسبب؟

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توقف سنترال صور عن العمل صباح اليوم مما سبب انقطاعاً في خدمة الإنترنت والخطوط الثابتة ، فيما تعمل بلدية صور والنائبة الدكتورة عناية عز الدين على إيجاد حل للمشكلة عبر التواصل مع وزير الاتصالات والمدير العام ل"أوجيرو".ويجري العمل على تأمين مولد كهربائي بديل بعد حدوث أعطال في المولد الأساسي، علماً أن هذا الإنقطاع تزامن مع الإضراب الذي أعلنته أوجيرو يومي الثلاثاء والخميس.